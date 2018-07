Thaïlande : ce que l'on sait du sauvetage en cours des adolescents piégés dans la grotte inondée

Quatre d'entre eux ont d'ores et déjà évacués à l'hôpital. L'évacuation a été suspendue dimanche soir et reprendra lundi.

Ils ont été guidés chacun par deux plongeurs professionnels. Quatre des douze adolescents piégés depuis quinze jours avec leur entraîneur de foot dans une grotte inondée en Thaïlande ont pu être évacués et transférés à l'hôpital, dimanche 8 juillet. Selon les informations de franceinfo, deux autres jeunes ont pu être conduits en lieu sûr mais ne sont pas encore sortis de la grotte.

Les opérations de secours ont été suspendues dimanche soir et reprendront lundi pour secourir les sept personnes restantes. Voici ce que l'on sait de cette évacuation hors norme.

L'opération déclenchée plus tôt que prévu

Les secours s'interrogeaient depuis des jours sur l'opportunité de déclencher une évacuation périlleuse, des pluies de mousson attendues prochainement risquant de ruiner les efforts continus pour drainer l'eau de la grotte. Mais samedi soir et dimanche, des averses sont tombées, rappelant l'urgence à faire sortir les enfants.

Dimanche matin, Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise, a ainsi annoncé que le "grand jour" de l'opération de sauvetage était enfin venu. Les conditions pour une évacuation sont jugées "parfaites" ces jours-ci par la cellule de crise, notamment en ce qui concerne le niveau d'eau dans la grotte.

Gong Hui, un plongeur chinois qui participe à l'opération, a expliqué à l'agence Reuters, samedi, que les niveaux d'eau dans la grotte avaient "beaucoup reculé", les pompages ayant permis d'évacuer des millions de litres d'eau.

Et un médecin australien a vérifié l'état de santé des garçons la nuit dernière et a donné son feu vert au démarrage du sauvetage.

Quatre adolescents pris en charge à l'hôpital

La délicate opération de sauvetage du groupe a commencé dimanche à 10 heures locales (4 heures, heure française). Le premier enfant libéré des profondeurs a pu être extrait de la grotte dimanche à 17h40 locales (11h40, heure française).

Selon le bilan officiel, un premier groupe de quatre garçons a ansi réussi à sortir de la grotte dimanche soir. Ils ont été évacuées à bord d'ambulances puis d'hélicoptères en direction de l'hôpital de Chiang Rai.

Selon les informations de franceinfo, deux autres jeunes ont pu être conduits en lieu sûr mais n'ont pas encore été extraits de la grotte. Un responsable du ministère de la Défense, sous couvert de l'anonymat, avait assuré que "six d'entre eux [étaient] sortis", mais le bilan officiel n'a jamais été révisé dans la soirée et aucune explication fournie.

Le reste du groupe évacué lundi

Sept personnes, dont l'entraîneur, doivent donc encore emprunter le périlleux chemin vers la sortie. "La prochaine opération devrait débuter dans dix heures minimum", a expliqué lors d'une conférence de presse dimanche soir le chef de la cellule de crise.

Les secours avaient prévenu que les enfants sortiraient "un par un", assistés chacun par deux plongeurs professionnels, et que cela prendrait au total "deux à trois jours". Ils ont finalement opté pour une sortie des enfants en deux groupes.

La première évacuation s'est révélée plus rapide que prévu, en avance de plus de deux heures sur l'horaire indiqué à l'origine. Et le deuxième groupe pourrait sortir dès lundi matin selon le scénario le plus optimiste.

Un parcours de plusieurs kilomètres

Long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, le parcours pour sortir de la grotte comprend de difficiles passages sous l'eau. Or, une bonne partie des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas nager et aucun n'a fait de plongée. Pour parvenir à la sortie, les enfants doivent plonger dans des couloirs sombres et étroits, dont la largeur n'excède pas 60 centimètres par endroits.

Signe du péril de l'entreprise, un ancien plongeur de la marine thaïlandaise est mort vendredi lors d'une opération de ravitaillement des enfants.

Jusqu'ici, il fallait onze heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants : six heures aller, cinq heures retour grâce au courant.

Une centaine de plongeurs thaïlandais et étrangers mobilisés

Quatre-vingt-dix plongeurs (50 étrangers, 40 thaïlandais) sont engagés dans l'opération, a précisé le chef des opérations de secours, cité par l'agence Reuters.

"Les Etats-Unis travaillent étroitement avec le gouvernement de Thaïlande pour aider à évacuer tous les enfants", a tweeté dimanche soir le président américain Donald Trump. Des Américains font en effet partie des nombreux pays participant à l'opération.

Le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, chef de la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2014, compte se rendre aux abords de la grotte lundi, a annoncé un porte-parole du gouvernement.

Les journalistes maintenus à distance

Les sauveteurs ont fait évacuer dimanche matin aux journalistes les alentours de la grotte. Aucune image de l'opération n'a émergé pour l'heure, les autorités thaïlandaises ayant créé un large périmètre de sécurité autour de la zone.

"Tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'opération doivent sortir de la zone immédiatement", a annoncé la police par haut-parleur sur le site, où se trouvaient des centaines de journalistes suivant cette "saga" ayant pris une ampleur internationale.

L'annonce de la police a été suivie par un branle-bas de combat dans le campement monté par les journalistes, avec des caméras partout et des lits de camp pour être aux meilleures places pour filmer l'évacuation des enfants.

Dimanche, nombre de médias se sont précipités devant l'hôpital de Chaing Rai, à une heure de route du site, où les victimes doivent être évacuées. Mais là aussi les autorités ont interdit l'abord immédiat de l'hôpital.