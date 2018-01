Feuilleton : la flamme au pays du matin calme (1/5)

Un voyage au royaume de l'exigence. Le pays du matin calme est le pays le plus connecté au monde : de l'électronique à la chirurgie esthétique, la Corée du Sud est régie par l'innovation. À Séoul, un jeune français met la foule en émoi. Fabien Corbineau, devenu Fabien Yoon, est surnommé "le plus coréen des étrangers". Passionné de Taekwondo, le français vit en Corée du Sud depuis dix ans, il a adopté la langue et la culture du pays. Acteur, animateur : les chaînes de télévision coréennes se l'arrachent.

La course aux innovations

Les jeunes coréens adorent avoir des idoles et tout faire comme elles. En matière de tendance, les stars de la K-Pop sont de puissants prescripteurs. Dans quartier de Gangnam, Fabien nous conduit dans l'une des centaines d'académies de K-Pop (pour Korean Pop). Les talents dénichés seront façonnés par les maisons de disque et contribueront au rayonnement international de la Corée. Le soir venu, les Coréens aiment aller observer les dernières innovations, consommant frénétiquement les dernières nouveautés. Cette famille s'offrira par exemple un réfrigérateur connecté, équipé d'alarmes et de caméras.

