Mort de Nora : une autopsie pour élucider les mystères

Qu'est-il arrivé à la jeune franco-irlandaise, âgée de 15 ans, Nora Quoirin, retrouvée morte dans la forêt malaisienne deux jours après sa disparition ? Dans une morgue, ses parents sont venus l'identifier. L'autopsie devrait pouvoir élucider les circonstances de son décès.

Une famille meurtrie, et un deuil encore à faire

Mardi 13 août, une équipe de volontaires dans les recherches a finalement trouvé le corps inerte de l'adolescente. Il gisait dans un ruisseau, à quelques centaines de mètres seulement de son hôtel. Des circonstances tragiques pour son grand-père, Sylvain Quoirin, très proche de Nora : "Le jour, on est entouré de notre famille, on est dans l'action. Mais la nuit, on est seul avec le visage de Nora", relate-t-il ainsi, les yeux tournés vers le sol, fatigués. Maintenant, c'est l'autopsie qu'il attend, avec ses réponses pour pouvoir essayer d'aller de l'avant : "Maintenant, il faut faire son deuil. Et le deuil nécessite des réponses". Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte à Paris. Les autorités françaises et irlandaises demandent à être associées à l'enquête pour élucider les derniers mystères de l'affaire.

