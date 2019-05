Coups de canon, couronne de sept kilos et processions : le nouveau roi de Thaïlande a été couronné

Rama X a été couronne samedi en Thaïlande et lance ainsi trois jours de rendez-vous officiels.

Après deux ans de règne, le roi Rama X a été couronné samedi 4 mai en Thaïlande. Il succède à son père, Rama 9, décédé en 2016 après avoir régné 70 ans sur le pays. Son couronnement lance trois jours de rendez-vous officiels qui suivent un protocole très précis.

Un roi pas habitué aux cérémonies

La journée a du paraître longue pour Rama X qui a toujours fui les cérémonies officielles. Elle a débuté vers 10 heures avec des coups de canon autour du palais royal. Le nouveau monarque qui préférait sa vie en Bavière où il a enchaîné les frasques, a passé une grande partie de la journée avec une couronne en forme de pointe de sept kilos sur la tête. Il a aussi porté des tenues différentes et peu adapté à la température proche des 40 degrés.

Le reportage de Thibaut Cavailles en Thaïlande --'-- --'--

Cette chaleur n'a pas empêché les agents de l'État de patienter sur le parcours du cortège royal avant le début de la cérémonie. "En tant que cadre du gouvernement, nous devons être ici pour montrer notre respect au roi et à la monarchie", explique l'un des agents. Lorsqu'on demande à cet officiel ce qu'il pense du monarque, il ne répond que "oui", sans plus de commentaire puisque toute critique ou diffamation envers la monarchie est passible de trois à quinze ans de prison.

Peu d'enthousiasme dans les rues

Autour du palais, il y a eu peu d'effervescence. Le roi est encore peu connu et il s'est forgé une réputation sulfureuse à l'étranger. Pourtant, certains ont fait un long voyage comme Nitaya pour être ici. Elle enseigne l'anglais dans le nord du pays et elle a fait huit heures de trajet. "C'est à 500 kilomètres d'ici, je suis venu en train hier. Mon roi c'est tout en Thaïlande, il est dans nos cœurs et il fait tout pour nous", dit-elle. Nitaya n'aura pas vu Rama X, le cortège est passé trop vite. "Demain, je vais revenir très tôt pour être bien placé" et pour voir ce roi qu'elle aime tant.