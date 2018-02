Corée du Sud : ces expatriés français au pays du Matin calme

C'est un modèle de dynamisme, une destination touristique à la mode. En Corée du Sud, tout va plus vite. Le pays du Matin calme mise sur ses technologies et la force de travail de ses habitants. Le petit dragon, devenu grand, fascine. Dans ce quartier d'affaires, ce jeune Français joue aujourd'hui les guides touristiques. Son visage et son nom ne vous disent peut-être rien, mais en Corée du Sud, Fabien Yoon est une star qui rend toute chose les jeunes Coréennes. Passionné d'arts martiaux, il est venu s'installer à Séoul il y a dix ans. Aujourd'hui, c'est le plus coréen des Français, dit-il. Acteur dans les séries à succès, animateur, Fabien Yoon a appris la langue et adopté le mode de vie des Coréens.

3 000 Français expatriés en Corée du Sud

Des Français travailleurs, chouchous des Coréens, à tel point qu'un quartier entier leur est réservé. Boulangeries, boutiques "frenchies", et même un parc Montmartre. Le lycée français a été construit ici il y a 20 ans. C'est David-Pierre Jalicon qui l'a imaginé. Architecte apprécié, il a obtenu la médaille d'honneur de la ville de Séoul. Dans ses constructions, il fait référence à la culture coréenne. Aujourd'hui, son lycée s'agrandit. Nouveau chantier, et toujours cette façon de travailler. De plus en plus de Français viennent s'installer en Corée du Sud. Ils sont un peu plus de 3 000 aujourd'hui, soit trois fois plus qu'il y a dix ans.

Le JT

Les autres sujets du JT