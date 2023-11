Australie : près de 110 militants pour le climat ont été arrêtés pour avoir bloqué un port avec des kayaks

Cent neuf militants pour le climat ont été arrêtés en Australie après avoir organisé un blocus flottant du plus grand port charbonnier du pays, a annoncé la police, lundi 27 novembre. Une flotte de dizaines de kayaks a bloqué le trafic maritime ce week-end dans le port de Newcastle, sur la côte est de l'Australie, pour demander au gouvernement de mettre fin aux exportations d'énergie fossile, dont le pays est très dépendant. Les autorités ont autorisé la manifestation pendant 30 heures, mais à l'issue de ce délai, des bateaux de la police ont commencé à se rapprocher des militants qui ont refusé de quitter leur position.

Parmi les 109 personnes arrêtées, Alan Stuart, un pasteur de 97 ans, a dit vouloir prévenir des catastrophes climatiques pour ses "petits-enfants et les générations futures". "Nous avons choisi de prendre le risque d'être arrêtés parce que les scientifiques avertissent que pour éviter un effondrement climatique catastrophique, nous devons éliminer de toute urgence les combustibles fossiles", a déclaré le groupe écologiste Rising Tide, qui a organisé le blocus. La police de Nouvelle-Galles du Sud a précisé que cinq mineurs avaient également été arrêtés, sans préciser leur âge.

