VIDEO. Une vague d'attentats fait au moins 207 morts et plus de 450 blessés au Sri Lanka

Le Sri Lanka a connu un sanglant dimanche de Pâques. Une vague coordonnée d'attentats a fait au moins 207 morts, le 21 avril. En quelques heures, des bombes ont semé mort et désolation dans quatre hôtels et trois églises, en pleine messe de Pâques, en plusieurs endroits de l'île d'Asie du Sud, qui n'avait pas connu un tel déchaînement de violence depuis la fin de la guerre civile, il y a dix ans.

"J'ai entendu l'explosion. Le toit nous est tombé dessus. On a pris les enfants et on est sortis par la porte arrière", a notamment raconté un témoin au micro de France 2.

Huit explosions au total

Huit explosions, non revendiquées, se sont produites dans cette île prisée des touristes étrangers pour ses plages idylliques et sa nature verdoyante, faisant aussi plus de 450 blessés. Huit personnes ont été arrêtées, a annoncé le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Il a reconnu qu'"il y avait des informations", qui "doivent faire l'objet d'une enquête", sur des risques d'attaques.