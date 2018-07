VIDEO. Savez-vous ce qu’est un lièvre de Patagonie ?

C’est le troisième plus gros rongeur au monde. S’il est aussi grand qu’un labrador, le mara reste plus petit que le capybara et le castor.

Une espèce quasi-menacée

Endémique d’Argentine, le mara vit dans les vastes savanes sèches ou les régions semi-désertiques. Aussi appelé "lièvre de Patagonie", il est monogame et passe sa vie en couple, même s’il est intégré à des groupes de dix à trente individus.

Herbivore, le mara aime particulièrement passer ses journées à manger tout en se prélassant au soleil. Il reste toutefois attentif aux menaces qui le guettent telles que le puma ou l’homme, qui aime le chasser pour sa peau et sa viande.

Aujourd’hui, le lièvre de Patagonie est menacé par la chasse ainsi que par la perte de son habitat naturel. Il a ainsi disparu de la région de Buenos Aires et se retrouve maintenant classé comme une espèce "quasi-menacée".