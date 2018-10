VIDEO. Mon boss a 9 ans

Petits chefs, grands managers ou célèbres PDG, les patrons français sont les mal-aimés du monde du travail. Sur fond de crise, ils sont les cibles favorites de la colère des salariés, comme lors des récents mouvements sociaux contre la loi El Khomri. La rue dénonce en vrac ces "salauds de patrons", responsables de tous les maux, trop payés, autoritaires ou guidés seulement par le profit.

Un rêve américain

Mais aux Etats-Unis, il n’en va pas de même. Dans la "patrie des entrepreneurs", le self-made man incarne la réussite absolue, et l’on rêve de succès, et surtout de dollars, dès le plus jeune âge. Il existe des écoles où les enfants apprennent à devenir patron dès 5 ans ! Certains de ces chefs d'entreprise en herbe amassent des millions alors qu'ils ne sont pas encore majeurs...

Un reportage de Nathalie Sapena rediffusé dans "Complément d'enquête" le 11 octobre 2018.