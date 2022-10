Venezuela : au moins 25 morts et 52 disparus dans un glissement de terrain

La ville présente désormais un aspect apocalyptique avec des maisons et des commerces éventrés et la boue qui a envahi les rues. Au moins 25 personnes sont mortes et 52 sont portées disparues après un glissement de terrain à Las Tejerias, une ville industrielle du centre-nord du Venezuela, selon un bilan du ministre de l'Intérieur et de la Justice Remigio Ceballos.

La tragédie est survenue après trois heures de fortes pluies samedi après-midi. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit et ont emporté des terrains, des rochers et des arbres des flancs des montagnes qui bordent la ville d'environ 50 000 habitants.

Le président Nicolas Maduro a décrété trois jours de deuil national en "solidarité avec les familles", en promettant aux habitants qu'ils "ne sont pas seuls". Un millier de personnes participent aux opérations de sauvetage, a assuré le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts.