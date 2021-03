Colombie : un attentat à la voiture piégée fait 43 blessés en Colombie

Quarante-trois personnes ont été blessées en Colombie dans l'explosion d'une voiture piégée devant la mairie de la municipalité de Corinto, dans le sud-ouest du pays, a annoncé le gouvernement tôt samedi 27 mars, attribuant cette attaque à des dissidents de l'ex-guérilla des Farc. Le ministre de la Défense, Diego Moleno, a qualifié cette attaque d'"acte terroriste insensé".

"Quarante-trois personnes ont été touchées et sont soignées dans des hôpitaux, 17 pour étourdissement, 20 pour des blessures mineures et 6 sont sérieusement blessées", a-t-il ajouté. Parmi les victimes de l'attaque, qui s'est produite vendredi, figurent 13 fonctionnaires et deux femmes enceintes, a précisé un responsable de la municipalité.

Certains rebelles, appelés dissidents, ont rejeté la signature d'un accord de paix historique en 2016 qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de conflit armé entre les autorités et les Farc.