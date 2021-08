Séisme à Haïti : le bilan, de 1 300 morts, n'en finit pas de s'alourdir

À perte de vue, la ville de Cayes (Haïti) est en ruines. Partout dans cette commune touchée par le séisme, des milliers d'habitation sont anéanties. 48 heures après le drame, des habitants extraient à la main les cadavres des gravats. Des corps sont abandonnés en pleine rue. Beaucoup ont déjà perdu espoir. "On dort dans la rue, on a nulle part où aller, nos maisons ont été détruites", résume un passant désœuvré.





Il y a urgence





À Les Cayes, les autorités sont débordées. Les hôpitaux sont saturés. Dans l'urgence, les premiers soins sont prodigués à même le sol. Les médicaments et le matériel manquent. Le personnel soignant n'arrive pas à faire face. L'aide humanitaire internationale commence à s'organiser. En plus des États-Unis, le Mexique, la Colombie et l'Équateur ont offert leur assistance en envoyant des vivres et du matériel médical. Il y a urgence à faire parvenir cette aide aux sinistrés : une tempête tropicale s'apprête à frapper le pays.