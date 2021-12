Chili : un scrutin présidentiel inédit

Le dernier scrutin de l’élection présidentielle au Chili avait un goût d’inédit, opposant deux hommes politiques aux positions extrêmes à droite et à gauche. Du jamais-vu depuis l’avènement de la démocratie dans le pays il y a 31 ans.

C’est un scrutin important et inédit qui se déroulait au Chili dimanche 19 décembre. Les électeurs de ce pays d’Amérique latine étaient appelés aux urnes afin de départager les deux derniers candidats à l’élection présidentielle, José Antonio Kast et Gabriel Boric. Le premier défendait une politique d’extrême droite alors que le second, également à l’extrême, proposait une politique de gauche.

Un duel historique

Pourtant, à bien des égards, il s’agissait d’une élection inédite car, depuis la fin de la dictature chilienne d'Augusto Pinochet en 1990, centre-droit et centre-gauche occupent ce siège convoité de chef de l'État. Rapidement dépouillé, ce second tour a finalement permis de proclamer Gabriel Boric, président du pays. Cet ancien leader étudiant devient, à 35 ans, le plus jeune dirigeant du Chili.