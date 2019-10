Patagonie : la "cathédrale de marbre", l'un des joyaux du Chili

Cap sur la Patagonie, dans le sud du Chili, où la nature et l'érosion ont sculpté de véritables cathédrales de marbre, avec pour décors les neiges éternelles de la cordillère des Andes. Le lac General Carrera est une frontière naturelle avec l'Argentine, et l'on y vient par milliers admirer le travail des eaux froides et turquoise du lac. Une dizaine de touristes embarquent dans un bateau afin de filer pendant 30 minutes sur l'immensité bleutée, sur des eaux chargées de microparticules rocheuses qui ont façonné les falaises.

Des mariages célébrés dans "la chapelle"

Les formes dessinent tantôt une tortue, tantôt une tête de chien. Puis, "la cathédrale de marbre", où chacun est libre de voir des fenêtres, des portes, avec des couleurs changeantes selon le reflet de l'eau. Un joyau classé monument national par le Chili. Derrière, "la chapelle de marbre", un rocher reconnu par l'église catholique du Chili comme lieu officiel de célébrations religieuses. Des mariages y ont ainsi lieu.

