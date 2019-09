Chili : destinés à la recherche d'un trésor sur l'île Robinson Crusoé, des forages créent la polémique

La Corporation nationale forestière a indiqué avoir autorisé pour la première fois l'utilisation d'engins de forage dans une zone protégée.

Ils voulaient localiser un trésor qu'auraient caché des pirates au XVIIIe siècle sur l'île de Robinson Crusoé (Chili). L'autorisation délivrée par les autorités chiliennes pour des forages dans l'océan Pacifique a suscité la polémique, mardi 24 septembre. La Corporation nationale forestière (Conaf) a indiqué avoir autorisé pour la première fois l'utilisation d'engins de forage dans cette zone protégée, à la demande d'un entrepreneur et chercheur américain, Bernard Keiser. Ce dernier, âgé de 69 ans, cherche depuis plus de vingt ans un trésor censé contenir plusieurs tonnes d'or et de bijoux, qui aurait été enterré sur l'île par des pirates en 1714.

Cette autorisation "viole" l'interdiction

L'île de Robinson Crusoé fait partie, avec l'île Alexander Selkirk, de l'archipel Juan Fernandez, situé à 700 km des côtes chiliennes classé Parc national depuis 1935 et Réserve mondiale de biosphère depuis 1977 par l'Unesco. Jusque-là, Bernard Keiser n'avait été autorisé à utiliser que la force humaine pour mener ses recherches. Il peut désormais utiliser un engin pour creuser sur un "terrain de 20X20 mètres (400 m²) qui a été dûment étudié et approuvé par les organismes compétents", a fait savoir la Conaf dans un communiqué.

Mais pour le Conseil des parcs nationaux, cette autorisation "viole" l'interdiction en vigueur dans ce type de parcs d'enlever ou d'extraire du sol de l'humus, de la tourbe, du sable, du gravier, des roches ou des couches du sol, en plus d'enfreindre d'autres dispositions.