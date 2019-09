Ouragan Dorian : le nouveau bilan des victimes fait état de 43 morts aux Bahamas

Après avoir touché les Bahamas, l'ouragan Dorian poursuit sa course folle en Caroline du Nord (États-Unis). Dans l'archipel, des centaines de sinistrés se pressent désormais pour être évacués en bateau. Une compagnie de télécommunication a mis son navire à disposition pour soutenir la population. "On essaye de trouver une vie meilleure (...) ici on n'a pas d'eau, pas de nourriture et les enfants sont malades", confie un homme prêt à embarquer. Tous veulent oublier les images de désolation et de mort. Samedi 7 septembre, le bilan provisoire des victimes de l'ouragan fait état de 43 morts.

Des militaires britanniques en renfort

Mais au milieu de ce chaos, la vie reprend ses droits comme en atteste la photo d'un bébé né en pleine tempête. Progressivement, les opérations de secours et de recherches s'organisent ; des militaires britanniques sont notamment venus en renfort décharger de l'aide alimentaire. Selon l'ONU, 70 000 personnes manquent de vivres et de médicaments aux Bahamas.

