Faux et usage de faux : non, l'ouragan Dorian n'a pas atteint la Floride

"Vue de l'ouragan Dorian depuis les côtes de la Floride". C'est la légende qui accompagnait une vidéo diffusée sur Twitter vendredi 6 septembre. Sur les images, on peut voir une tornade géante survoler la baie américaine. Visionnée plus de 6 millions de fois, la vidéo est en réalité un montage grossier. "D'abord, la mer est calme, étrange en plein ouragan, et puis les spécialistes vous diront que les ouragans dans l'hémisphère nord tournent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas le cas ici", explique le journaliste Clément Le Goff sur le plateau du 20 Heures.

Un graphiste à l'origine du montage

La vidéo a été réalisée par un graphiste qui s'amuse à mettre en images des scènes surréalistes. Mais un pseudo compte scientifique a repris la création et changé la légende. Sur les réseaux sociaux, "Faux et usage de faux" vous rappelle qu'il faut rester prudent.

