DIRECT. L'ouragan Dorian repasse en catégorie 3 à l'approche des Etats-Unis, au moins 20 morts aux Bahamas

: Dorian a été relevé en catégorie 3, avec des vents à 185 km/h, annoncent les services météo américains. L'ouragan, qui a durement frappé les Bahamas faisant au moins 20 morts selon un nouveau bilan, se dirige désormais vers les côtes américaines. A 5 heures du matin (heure de Paris), la tempête se trouvait à environ 170 kilomètres au sud de Charleston (Caroline du Sud).









"Et un, et deux, et trois-zéro !" Troisième revers en 24 heures pour le Premier ministre. Les députés britanniques ont bloqué hier une sortie de l'UE sans accord et ont refusé des élections anticipées, proposées par Boris Johnson.



Au moins 70 000 personnes ont besoin d'une aide immédiate après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas, alerte l'ONU. Le bilan est passé à 20 morts aux Bahamas. L'ouragan, qui se dirige vers les côtes américaines, a été relevé en catégorie 3, avec des vents à 185 km.





C'est désormais officiel pour Cédric Villani : "J'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris !" Portrait.



Gaël Monfils a cédé sous les coups du colossal Matteo Berrettini, cette nuit en quarts de finale de l'US Open. Le Français a perdu en cinq sets (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6).