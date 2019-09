Bahamas: le chaos après la tempête

Des débris...à perte de vue...

Voici ce qu'il reste de la ville de Marsh Harbour...autrefois 3e ville des Bahamas.

Si les murs de cette maison tiennent encore miraculeusement debout...

Tout le reste a été pulvérisé par la puissance de l'ouragan Dorian

Charles Cornish, habitant de Spring City :

"jamais... même pas l'ouragan Floyd en 99, jamais on a eu ce genre de chose".



Selon les autorités...au moins 44 personnes seraient mortes dans l'ouragan.

Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.

Les opérations de recherche sont toujours en cours.



Pour les survivants...l'urgence est à l'évacuation...et à la recherche de nourriture et de soins.

Rein Paulsen, chef du bureau régional de l'ONU pour l'Amérique latine et les Caraïbes :

"Il est toutefois encourageant de voir la façon dont certaines personnes, les habitants, trouvent des solutions rapides pour réagir à la situation eux-mêmes. Mais ils ont besoin de soutien. Il y a un besoin urgent de fournitures essentielles pour sauver des vies: nourriture, eau, emballages sanitaires et d'hygiène".



Dorian a laissé au moins 70.000 personnes sans abri dans les îles d'Abaco et de Grand Bahama.