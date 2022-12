Le quai d'Orsay exhorte les Français à ne pas se rendre au Pérou

Le pays d'Amérique latine est en proie à de violentes manifestations après la destitution du président Pedro Castillo.

Alerte aux voyageurs. Le ministère des Affaires étrangères a appelé lundi 19 décembre les Français à ne pas se rendre au Pérou en raison des protestations violentes consécutives à la destitution du président Pedro Castillo. "Nous rappelons à nos compatriotes que (...) les voyages au Pérou sont à proscrire", a souligné lundi Anne-Claire Legendre, porte-parole du quai d'Orsay dans un communiqué.

Sur sa page de conseils aux voyageurs, actualisée chaque jour, le ministère des Affaires étrangères rappelle que l'état d'urgence a été déclaré le 14 décembre "sur l'ensemble du territoire péruvien pour 30 jours". "Des manifestations violentes, durant lesquelles des victimes ont été déplorées, ainsi que des pillages, ont eu lieu dans certaines villes, notamment autour d'Ayacuco", précise le Quai d'Orsay.

Pour les Français présents sur le territoire péruvien, une cellule de crise a été ouverte par l'ambassade de France à Lima. Les ressortissants étrangers sont invités à rester dans la capitale, ou au moins à rester dans leur hébergement. "Compte tenu des risques encourus, il est expressément recommandé de se tenir éloignés des rassemblements sur la voie publique et de strictement respecter les consignes des autorités locales", souligne le Quai d'Orsay.

Des émeutes dans le sud du pays

Les manifestants exigent la libération de Pedro Castillo, mais aussi la démission de celle qui lui a succédé, Dina Boluarte, qui a déjà annoncé qu'elle ne partirait pas. Les protestataires réclament par ailleurs la dissolution du Parlement ainsi que des élections générales immédiates. C'est dans la région andine du sud du Pérou, frappée par la pauvreté, que les protestations les plus violentes ont eu lieu.

La France a déclaré suivre "avec préoccupation" la situation au Pérou où les violences ont fait plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés selon un bilan provisoire. "Nous demandons l'arrêt immédiat des violences et la reprise du dialogue pour qu'une issue pacifique soit trouvée dans le respect de l'État de droit et de la Constitution", a déclaré le porte-parole du ministère français.