Le Mexique se prépare à l\'arrivée de l\'ouragan Delta

Cancun (Mexique) et ses 41 000 touristes se préparent à l’arrivée de l’ouragan Delta. Il devrait passer en catégorie 4 sur une échelle de 5. Les vitrines de magasins sont renforcés par des planches en bois, des supermarchés sont pris d’assaut et des pêcheurs mettent à l’abri leurs embarcations. Plus de 160 refuges ont été ouverts.

5 000 soldats mobilisés

"L’ouragan fait plus d'un kilomètre de diamètre donc peu importe où il arrive sur la côte l’impact sera celui d’un ouragan de catégorie 3 et 4. Pratiquement tout l’État sera touché", a prévenu Carlos Joaquin, le gouverneur de l’État de Quintana Roo. Des vents violents jusqu’à 230 km/h et des vagues de six mètres sont attendus. De nombreux vols ont été annulés et 5 000 militaires sont déjà déployés.



