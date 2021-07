Haïti : un avion privé s'écrase et fait six morts

Six personnes sont décédées dans l'accident d'un avion privé en Haïti, ont annoncé samedi 3 juillet les autorités locales. L'appareil avait décollé samedi soir de Port-au-Prince en direction de Jacmel, sur la côte sud du pays. Pour une raison indéterminée, il s'est écrasé à une cinquantaine de kilomètre à l'ouest de la capitale, selon l'office national de l'aviation civile (OFNAC). La protection civile, qui a réussi à parvenir sur les lieux bien que la zone soit difficile d'accès, a retrouvé six corps, a précisé un de ses coordonnateurs, Gutenberg Destin.

A cause du climat d'insécurité, les vols charter entre Port-au-Prince et Jacmel se sont multipliés ces dernières semaines, une possibilité de transport dont seule une infime minorité aisée peut bénéficier. La libre circulation sur l'unique route nationale reliant la moitié sud d'Haïti à la capitale n'est plus garantie car les gangs ont, sur deux kilomètres, le plein contrôle de cet axe routier majeur.