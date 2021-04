Equateur : le candidat de droite Guillermo Lasso remporte la présidentielle

Le PIB de ce pays dollarisé de 17,4 millions d'habitants s'est contracté de 7,8% en 2020 et la dette globale atteint 63,88 milliards de dollars (63% du PIB). L'Equateur est en outre très touché par la pandémie.

L'ex-banquier conservateur Guillermo Lasso a été élu dimanche 11 avril président d'Equateur, face au jeune économiste Andrés Arauz. A 65 ans, Guillermo Lasso a transformé son troisième essai et succédera à l'impopulaire Lenin Moreno, qui achèvera en mai son mandat de quatre ans. Devançant son adversaire de plus de cinq points, il a obtenu 52,51% des voix contre 47,49% à Andrés Arauz, selon 93,14% des suffrages dépouillés.

"Le 24 mai prochain, nous assumerons avec responsabilité le défi de changer le destin de notre patrie et à atteindre pour tous l'Equateur d'opportunités et de prospérité auquel nous aspirons", a-t-il promis depuis Guayaquil (sud-ouest), sa ville natale. Son rival de gauche, âgé de 36 ans, a admis la défaite : "Je le féliciterai pour le triomphe électoral obtenu aujourd'hui et lui démontrerai nos convictions démocratiques", a-t-il déclaré.

Le pays très touché par la pandémie

Guillermo Lasso s'est dit prêt à donner sa "vie au peuple", promettant "un Equateur libre et démocratique". Adepte du libre-échange, il vise un "déficit zéro pour ne pas aggraver la dette" et a promis de créer deux millions d'emplois.

Le PIB de ce pays dollarisé de 17,4 millions d'habitants s'est contracté de 7,8% en 2020 et la dette globale atteint 63,88 milliards de dollars (63% du PIB). L'Equateur est en outre très touché par la pandémie de Covid-19, avec quelque 340 000 cas de Covid-19, dont plus de 17 000 morts.