Procès : le narcotrafiquant El Chapo jugé aux États-Unis

Un criminel sanguinaire devenu une légende. Le 9 juillet 2016, la police mexicaine soigne la mise en scène de l'arrestation d'El Chapo, le narcotrafiquant le plus redoutable que le pays ait connu. Six mois plus tôt, il s'était évadé d'une prison de haute sécurité en creusant une galerie d' 1,5 km dans sa cellule. Une humiliation pour les autorités mexicaines qui traquent le roi de la cavale depuis vingt-cinq ans. Fils d'un agriculteur modeste, El Chapo devient rapidement le caïd du narcotrafic. Son règne est marqué par une série de massacres contre des gangs rivaux. En vingt ans, il aurait écoulé au moins 200 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il était devenu l'un des hommes les plus riches du monde et menait grand train.

Le pont de Brooklyn fermé pour l'occasion

Aujourd'hui isolé de tous, y compris de sa famille, Joaquín Guzmán de son vrai nom, ne serait plus que l'ombre de lui-même. Le pont de Brooklyn sera fermé à chaque fois que le convoi rejoindra le tribunal de New York (États-Unis). Le procès doit durer quatre mois.