États-Unis : le narcotrafiquant Joaquín Guzmán El Chapo jugé à New York

Les images de l’évasion de Joaquín Guzmán dit El Chapo avaient fait le tour du monde. L’homme considéré comme le narcotrafiquant le plus recherché du monde s’était échappé de sa cellule par sa douche pour rejoindre un tunnel d’unkilomètre. En cavale pendant six mois, il est capturé par la police mexicaine. Les autorités exhibent alors le criminel comme un trophée devant les caméras et les photographes.

Extradé aux États-Unis

Fils d’un paysan mexicain, El Chapo quitte sa campagne natale à 20 ans pour rejoindre le monde du crime organisé. Un personnage sulfureux et sans pitié souvent comparé à Pablo Escobar. En 2017, il est extradé vers les États-Unis et détenu dans des conditions extrêmes avec la lumière constamment allumée pour l’empêcher de dormir. Il est accusé d’avoir commandité de multiples assassinats et kidnappings allant jusqu’à torturer ses victimes. Il est jugé à New York lundi 5 novembre.

