États-Unis : le baron de la drogue El Chapo va finir sa vie en prison

"El Chapo" a été condamné à perpétuité mercredi 17 juillet aux États-Unis. Le narcotrafiquant a dénoncé un procès inéquitable. Dans sa ville natale de Culiacan (Mexique), sa condamnation n'a étonné personne. Joaquin Guzman est restée une célébrité locale. Ses effigies et souvenirs à son image se vendent bien, comme s'il était devenu un bienfaiteur ancré dans l'inconscient collectif. "Il a toujours aidé tout le monde", assure une Mexicaine.

Emprisonné dans les Rocheuses

"El Chapo" est le plus puissant trafiquant de drogue depuis Pablo Escobar. Extradé aux États-Unis en janvier 2017 après treize ans de cavale, il a échappé plus d'une fois aux autorités américaines. Sa dernière évasion a eu lieu depuis une prison mexicaine. Il avait disparu dans un trou situé dans sa cellule. Pendant 25 ans, il a exporté des centaines de tonnes de cocaïne et d'héroïne et mené une guerre très violente pour écarter les gangs rivaux. À 62 ans, "El Chapo" devrait purger sa peine dans la prison la plus sûre des États-Unis située au Colorado. Son surnom : l'Alcatraz des Rocheuses.

Le JT

Les autres sujets du JT