Des millions d'habitants de Mexico sont privés d'eau depuis cinq jours

Cette coupure est provoquée par des travaux de maintenance, elle doit être prolongée car les autorités mexicaines ont constaté un défaut sur la réparation effectuée.

La coupure d'eau qui touche la ville de Mexico depuis cinq jours va se poursuivre durant encore 40 heures, annoncent lundi 5 novembre les autorités mexicaines, après avoir constaté un défaut sur la réparation effectuée. "On approche des huit jours et on n'avait pas connu une telle coupure [d'eau] dans la ville" a commenté le responsable du gouvernement local José Ramon Amieva sur la chaîne Televisa.

La reprise du service a dû être suspendue suite à un dommage provoqué par la pression de l'eau sur une pièce posée lors des travaux, a expliqué la Comission nationale de l'eau. Le retour à la normale est espéré progressivement à partir de mardi.

Plus de la moitié des huit millions d'habitants de la capitale sont affectés, ainsi que trois millions en banlieue, par ces travaux de maintenance sur le système Cutzamala, le principal réseau qui achemine l'eau de l'Etat de Michoacan, dans l'ouest du Mexique, vers la capitale. La coupure n'a jusqu'alors provoqué aucun incident notable mais obligé les habitants à stocker de l'eau et poussé certains petits restaurants à fermer.

"Le moment le plus critique"

"Nous sommes dans le moment le plus critique et nous espérons que les travaux pourront être conclus rapidement", a ajouté le responsable du gouvernement local. De nombreux Mexicains qui avaient profité du vendredi férié pour quitter la capitale sont désormais de retour. Les classes, qui avaient été suspendues la semaine dernière durant la coupure, ont également repris lundi. Des camions citernes des autorités municipales approvisionnent certains quartiers pour éviter des incidents.

Dans les quartiers de classes moyennes ou aisées, de nombreux immeubles sont équipés de citernes et leurs habitants ont jusqu'alors été peu affectés. Les centres commerciaux possèdent également des réserves propres et les hôpitaux ont un accès prioritaire à l'approvisionnement.

Pour certains habitants, la coupure d'eau n'est pas une première. Sur les 2,5 millions de foyers en banlieue de Mexico, plus de 500 000 ne reçoivent pas quotidiennement d'eau, et environ 45 000 n'ont pas l'eau courante.