Crise en Haïti : le conseil présidentiel de transition a été officiellement créé

Le très attendu conseil présidentiel de transition haïtien a officiellement été créé, vendredi 12 avril, un mois après l'annonce de la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry. La formation de cet organe, qui devra tenter de rétablir ordre public et stabilité, dans le pays en proie à la violence des gangs, a été officialisée par un décret signé par Ariel Henry et paru au journal officiel du pays. "Le mandat du conseil présidentiel de transition prend fin, au plus tard, le 7 février 2026", selon le texte. Ses membres devront nommer "rapidement" un Premier ministre ainsi qu'un gouvernement "inclusif". Le conseil n'est pas encore formellement aux manettes du pays et Ariel Henry "présentera la démission de son gouvernement suite à la nomination d'un nouveau Premier ministre", précise le document.

Le pays pauvre des Caraïbes pâtit depuis des dizaines d'années d'une instabilité politique chronique. Mais fin février, les gangs, dont la violence ravageait déjà des pans entiers du territoire, ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques, disant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry. Ce dernier, nommé quelques jours avant l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, était fortement contesté. Il n'a pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya. Le 11 mars, le même jour qu'une réunion entre Haïtiens et plusieurs organisations et pays comme les Etats-Unis, il a annoncé qu'il allait démissionner pour laisser la place à un conseil présidentiel de transition.