Argentine : les documents d'identité ont désormais l'option "X" pour indiquer le sexe

Un troisième choix. Les documents d'identité argentins, carte d'identité et passeport, offrent depuis mercredi 21 juillet l'option "X" pour indiquer le sexe du détenteur, jusque-là limité à "masculin" et "féminin". "L'État ne devrait pas se soucier du sexe de ses citoyens", a déclaré le président Alberto Fernandez. "Il existe d'autres identités que l'homme et la femme et elles doivent être respectées", a-t-il ajouté.

"La nomenclature 'X' dans le champ 'sexe' comprendra les significations suivantes : non-binaire, indéterminé, non spécifié, indéfini, non renseigné, auto-perçu, non consigné ; ou une autre signification dans laquelle la personne qui ne se sent pas incluse dans le binôme homme/femme pourra être identifiée", peut-on lire dans le décret présidentiel publié mercredi au Journal officiel.

La nouvelle loi fait valoir que "le droit à l'identité a un lien direct et indissoluble avec le droit à la non-discrimination, à la santé, à la vie privée et à la réalisation de son propre projet de vie". La Fédération argentine LGBT a salué une "avancée historique en termes de droits" grâce au "militantisme des associations".