Argentine : huit rugbymen incarcérés après avoir battu à mort un jeune homme de 18 ans

Cette affaire secoue depuis des semaines l'Argentine, soulevant des questions de discrimination sociale dans un pays où le rugby est un sport traditionnellement associé aux classes les plus aisées.

Un magistrat argentin a placé en détention provisoire, vendredi 14 février, huit rugbymen accusés d'avoir battu à mort Fernando Baez, jeune homme de 18 ans. Ces sportifs, eux-mêmes âgés de 18 à 20 ans, ont agi avec "préméditation" pour donner la mort à la victime, selon le juge David Mancinelli, cité par Clarin (en espagnol). Les faits se sont déroulés le 18 janvier au petit matin, devant une boîte de nuit de la station balnéaire de Villa Gesell, à 370 kilomètres au sud de Buenos Aires. Après une dispute à l'intérieur de l'établissement, les videurs ont fait sortir les personnes impliquées, selon les images de vidéosurveillance.

"Les accusés, profitant de l'inadvertance de la victime, qui se trouvait de dos en train de discuter avec des amis, ont donné le premier coup par derrière, parvenant ainsi à la déstabiliser et la faisant chuter au sol dans un état de vulnérabilité", détaille le magistrat. Un témoin a déclaré avoir entendu les jeunes joueurs de rugby, issus d'un milieu plus aisé que leur victime, dire : "On va te tuer, racaille de merde." Ces sportifs évoluaient au Club Nautico Arsenal de Zarate, au nord de Buenos Aires, et étaient en vacances à Villa Gesell.

"Je ressens enfin un peu de paix. Je crois en la justice", a déclaré après la décision la mère de Fernando Baez, qui a appelé mardi à un rassemblement face au Parlement à Buenos Aires. Cette affaire secoue depuis des semaines l'Argentine, soulevant des questions de discrimination sociale dans un pays où le rugby est traditionnellement associé aux classes les plus aisées. Les accusés encourent la perpétuité. La date du procès n'a pas encore été fixée.