VIDEO. Comment la déforestation de l'Amazonie peut affecter le climat en France

Nous avons tous en tête les images de l'Amazonie en flammes à la fin de l'été. Sur la première moitié de l'année 2019, la déforestation avait déjà fait un bond de 93% par rapport à la même période en 2018, avant ces mois de juillet et août catastrophiques. Des feux de forêt par milliers, qui provoquent dans le monde entier une inquiétude à la mesure de leurs conséquences prévisibles sur la planète.

En Europe, quels pourraient être leurs effets concrets ? Pour "Envoyé spécial", la journaliste Elise Menand a posé la question à une spécialiste brésilienne.

"En Europe, des conséquences en termes de températures et d'humidité"

La déforestation de l'Amazonie va nous affecter l'Europe de deux façons principales, explique Kenia Tronco, une ingénieure forestière qui enseigne à l'université du Rondônia (cet Etat situé dans l'ouest de l'Amazonie brésilienne est l'un des plus touchés par les incendies). "A cause de la perte de biodiversité, à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, vous aurez chez vous, en Europe, des conséquences en termes de températures et d'humidité", affirme-t-elle.

La déforestation de l'Amazonie aggrave en effet le phénomène du réchauffement climatique. Depuis des millions d'années, ses arbres stockent d'immenses quantités de carbone. Libéré par les arbres morts, ce dioxyde de carbone vient s'ajouter à la somme de tous les gaz à effet de serre.

Un rôle crucial dans le cycle de l'eau de la planète

L'assèchement de l'Amazonie menace aussi de déséquilibrer le climat à l'échelle mondiale. Car l'humidité de la forêt tropicale joue un rôle crucial dans le cycle de l'eau de la planète. "La déforestation perturbe la formation des nuages de pluie, explique Kenia Tronco. Des régions du monde qui n'ont pas beaucoup de pluie en auront encore moins, alors que d'autres, humides, en auront encore plus."

Nous serions proches du scénario catastrophe. Selon la revue américaine Science, la forêt tropicale pourrait devenir une savane à partir de 20% de déforestation. Ce seuil est presque atteint, puisque 19% des arbres ont déjà été abattus.

Extrait de "L'Amazonie sur le grill", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 7 novembre 2019.