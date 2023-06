Sur ces images émouvantes, filmées au téléphone portable, on voit les quatre enfants hagards, la plus petite dans les bras de l'un de ses sauveteurs.

"J'ai faim", "ma maman est morte". Ces mots terribles ont été les premiers prononcés par les quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne. La télévision publique du pays a diffusé, dimanche 11 juin, une vidéo du moment de la rencontre entre les enfants et leurs sauveteurs. Sur ces images émouvantes, filmées au téléphone portable, on voit les quatre enfants hagards, la plus petite dans les bras de l'un de ses sauveteurs. Tous sont terriblement amaigris. Leurs sauveurs, des membres de la garde indigène, chantent, fument du tabac (une plante sacrée chez les indigènes) et remercient avec allégresse.

Invitée par la chaîne de télévision publique RTVC, l'équipe qui a retrouvé les enfants dans la jungle a raconté : "La fille ainée, Lesly, en tenant la petite par la main, a couru vers moi. Je l'ai pris dans mes bras, elle m'a dit : 'J'ai faim'", a raconté Nicolas Ordoñez Gomes, l'un des membres de l'équipe. "J'ai demandé où est le garçon. Il était allongé à côté. Après un premier câlin et lui avoir donné un peu de nourriture il s'est levé et il m'a dit, très conscient de ce qu'il disait : 'Ma maman est morte'." Et de poursuivre : "On a enchaîné tout de suite avec des mots plus doux, en disant que nous étions des amis, que nous venions de la part de la famille, du père, de l'oncle. Que nous étions de la famille !"