Le pape François écarte l'idée d'ordonner des prêtres mariés et des femmes diacres en Amazonie

Les évêques de la région, confrontés à une pénurie de prêtres, avaient demandé au souverain pontife une évolution sur ces deux questions.

Pour l'Eglise catholique, l'évolution aurait été historique. Mais dans sa réponse à un synode des évêques d'Amazonie, le pape François n'a pas retenu l'ouverture de la prêtrise aux hommes mariés, ni la réouverture du débat sur l'ordination de femmes diacres, ne mentionnant pas ces deux propositions dans un document publié mercredi 12 février.

Après trois semaines de débats en octobre au Vatican, une assemblée d'évêques venus des neuf pays d'Amazonie avait demandé au pape d'envisager de permettre à des hommes pieux ayant une vie maritale stable de devenir prêtres, et de conférer aux femmes des fonctions plus importantes allant jusqu'au "diaconat permanent". Les diacres (tous des hommes) sont ordonnés pour prononcer le sermon à la messe, célébrer baptêmes, mariages et funérailles.

Un manque criant de prêtres

En Amazonie, l'Eglise est confrontée à un manque criant de prêtres itinérants, les seuls en mesure de donner la communion, sacrement essentiel de la doctrine chrétienne.

Dans son "exhortation apostolique post-synodale", le pape François préfère "exhorter tous les évêques, en particulier ceux de l'Amérique latine" à convaincre plus de missionnaires à se rendre en Amazonie et demande une meilleure formation des prêtres pour un vrai "dialogue avec les cultures amazoniennes".

Il rend également hommage au rôle crucial des femmes laïques pour transmettre la foi dans les communautés d'Amazonie : "Elles devraient pouvoir accéder à des fonctions, y compris des services ecclésiaux", écrit le souverain pontife, sans donner de détails. Il encourage plus largement les laïcs, hommes et femmes, à travers des formations, à continuer à accomplir des services importants au sein de l'Eglise.