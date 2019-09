L\'Amazonie brûle-t-elle plus qu\'avant ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ce sont des photographies effrayantes, avec une odeur de fumée et de fin du monde, que l'on voit partout depuis le début de l'été. Les images de la forêt amazonienne en feu se sont invitées à la Une des journaux et sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un message alarmant : le poumon de la planète est en danger.

La protection de l'Amazonie est même devenue un enjeu international au cœur du G7, créant un incident diplomatique entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien, accusé de ne pas lutter contre les feux de forêts.

Mais y a-t-il vraiment plus de départs de feux qu'auparavant ? Est-ce que l'Amazonie brûle plus qu'hier ? C'est ce que nous avons demandé à Catherine Aubertin, économiste de la biodiversté et directrice de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement).

