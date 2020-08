Incendies en Amazonie : un triste record

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un fermier brésilien met le feu à sa parcelle, et cela ne semble pas lui poser problème. Certains agriculteurs le justifient. "On ne veut pas détruire la forêt parce qu'elle habite de nombreuses vies et on ne veut en détruire aucune. On essaye simplement de faire un petit nettoyage afin de pouvoir planter des fruits et élever du bétail", explique un fermier.

L'Amazonie s'embrase

Le résultat ? Une colonne de fumée s'étend sur plusieurs kilomètres et menace la plus grande forêt du monde. L'Amazonie s'embrase et avec elle, la faune et la flore. "L'incendie est hors de contrôle. On essaie de sauver les animaux, de sauver les maisons, c'est la chose la plus importante maintenant", explique un Brésilien qui tente d'éteindre les feux. L'été 2020 est catastrophique pour l'un des poumons de la planète. Plus de 10 000 incendies sont détectés depuis le début du mois d'août.

