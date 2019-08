Incendies en Amazonie : des pays du G7, LVMH et Leonardo DiCaprio promettent des millions d'euros d'aide

Les promesses de dons s'élèvent à plus de 50 millions d'euros lundi.

Alors que les feux de forêt en Amazonie ne cessent de progresser, la mobilisation internationale s'organise. Des millions d'euros et de dollars ont été promis, pour lutter contre les incendies. En plus de l'aide commune promise par le G7, le Canada et le Royaume-Uni ont également annoncé des aides, rejoints par le groupe de luxe LVMH. De son côté, l'acteur et défenseur de l'environnement Leonardo DiCaprio va donner 5 millions de dollars et a lancé un appel aux dons. Au total, les promesses de dons dépassent, lundi 26 août, les 50 millions d'euros.

Le G7 engage une aide de 20 millions de dollars

Le G7 réuni en sommet à Biarritz a promis de débloquer d'urgence 20 millions de dollars (17,94 millions d'euros) pour envoyer des avions bombardiers d'eau lutter contre les incendies en Amazonie. Outre cette flotte, à laquelle la France apportera l'appui militaire de ses forces en Guyane, le G7 est tombé d'accord pour un plan d'aide destiné à la reforestation, sous l'égide de l'ONU. Mais cette "initiative pour l'Amazonie" requerra l'accord du Brésil et des autres huit Etats amazoniens, en lien avec les ONG et les populations locales.

Le Royaume-Uni promet 10 millions de livres

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a aussi promis, en marge du sommet du G7, une aide de 10 millions de livres (11 millions d'euros) pour aider à la reforestation de la forêt d'Amazonie. "Au cours d'une semaine où nous avons tous regardé, horrifiés, la forêt tropicale amazonienne brûler sous nos yeux, nous ne pouvons échapper à la réalité des ravages que nous infligeons au monde naturel", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué (en anglais). L'aide britannique sera mise à disposition immédiatement pour aider à réhabiliter la forêt ainsi que l'habitat des populations affectées.

Le Canada offre 15 millions de dollars

Le Premier ministre canadien a pour sa part proposé d'aider à lutter contre les incendies en "envoyant un bombardier d'eau et en contribuant à hauteur de 15 millions de dollars" canadiens, soit un peu plus de 10 millions d'euros, qui s'ajoutent à l'enveloppe promise par le G7. Evoquant les incendies qui ont aussi dévasté des forêts canadiennes ces dernières années, Justin Trudeau a vanté "un réseau global de soutiens et d'amis qui peuvent compter les uns sur les autres".

Le groupe LVMH va donner 10 millions d'euros

Le groupe de luxe français a "décidé de s'associer à cette démarche [lancée par le G7] en contribuant à hauteur de 10 millions d'euros à ce qui doit être un effort collectif", précise LVMH dans un communiqué. Le PDG, Bernard Arnault, et le photographe Yann Arthus-Bertrand, membre du conseil d'administration du groupe, "appellent toutes celles et tous ceux qui partagent comme eux la conviction que l'Amazonie, trésor du patrimoine naturel mondial doit être sauvegardée, à participer". "La France est, aux côtés de son très grand voisin le Brésil et de ses autres voisins sud-américains, pour partie responsable du destin de cette immense forêt", ajoutent-ils.

Leonardo DiCaprio donne 5 millions de dollars

L'acteur s'est d'ores et déjà engagé à verser cinq millions de dollars (4,5 millions d'euros). Avec sa fondation Earth Alliance, Leonardo DiCaprio a créer un Amazon Forest Fund et lancé un appel aux dons qui seront "distribués directements à des partenaires locaux et aux communautés indigènes qui protègent l'Amazonie".