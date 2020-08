Environnement : l’Amazonie brûle et le gouvernement brésilien regarde ailleurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

10 136 : c’est le nombre de points de feu identifiés entre le 1er et le 10 août dans la forêt amazonienne d’après les associations environnementales. À Sinop (Brésil), des habitants tentent de sauver ce qu’ils peuvent à l’aide de tuyaux et de simples seaux d’eau… l’Amazonie est sous les flammes, comme chaque été. "L’incendie est hors de contrôle, on essaie de sauver les animaux, on essaie de sauver les maisons. C’est la chose la plus importante !", témoigne un habitant.

Le gouvernement brésilien démissionnaire

Ces incendies ont augmenté de 17% par rapport à l’an dernier. Des feux qui sont causés par une déforestation massive : l’équivalent de plus d’un million de terrains de football a été détruit en un an. "Ce n’est pas seulement pendant la sécheresse que le feu doit être combattu. Pour être combattu, il faut combattre la déforestation", explique Romulu Batista, de l’ONG Greenpeace. Du côté du gouvernement brésilien, on fait la sourde oreille face à ce qui peut être considéré comme une catastrophe planétaire.





