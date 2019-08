Bolivie : les incendies ont ravagé près d'un million d'hectares

Les incendies qui ravagent l'Amazonie depuis plusieurs jours ne touchent pas que le Brésil. La surface dévastée en Bolivie a atteint 950 000 hectares, selon les chiffres communiqués par les autorités, samedi 24 août. Les flammes ont détruit 32% de la forêt de Chiquitano, où 1 871 familles dans 11 communes et 35 communautés autochtones ont également été affectées.

Des opérations de pompiers ont été mises en place avec le soutien d'un Boeing Supertanker 747-400 loué à une entreprise américaine. Après avoir éteint les foyers dans les montagnes à proximité d'Ipiás, l'avion doit être utilisé au-dessus des reliefs de Tucavaca, dans la région du Pantanal, une plaine qui s'étend à travers la Bolivie, le Paraguay et le Brésil.

