Amazonie : pourquoi les forêts tropicales sont-elles si vulnérables aux incendies ?

Fait alarmant, même en cette saison sèche considérée comme normale, des preuves indiquent que ces incendies intentionnels ont entraîné des feux dans les forêts sur pied, y compris dans les réserves autochtones.

Lutter contre ces incendies est complexe, la situation impliquant de nombreuses activités illégales ou motivées par des considérations politiques. On a constaté, par exemple, une augmentation marquée des incendies enregistrés au cours de la dernière "journée du feu" ; des bûcherons et spéculateurs fonciers ont d’autre part été impliqués dans des départs de feux de forêt au sein de réserves autochtones. Il est ici important de distinguer ces feux illégaux de l’agriculture sur brûlis, pratiquée à petite échelle par les peuples traditionnels et autochtones d’Amazonie. Si ces incendies peuvent potentiellement s’étendre aux forêts, ils demeurent essentiels au maintien des moyens de subsistance de certaines populations parmi les plus pauvres de la région.

Sous la présidence de Jair Bolsonaro, les fonds destinés à l’Agence brésilienne de protection de l’environnement (IBAMA) ont été restreints de 95 %. Ce qui s’est traduit par une réduction de 17,5 millions de réals (soit 3,82 millions d’euros) des fonds destinés à la lutte contre les incendies. Une diminution à laquelle vient s’ajouter le retrait des contributions norvégienne et allemande au Fonds amazonien.

Gérer la combustibilité des forêts

Réduire les feux de forêt implique non seulement de s’attaquer aux sources d’inflammation et de combattre les flammes, mais aussi d’encourager les mesures qui limitent l’inflammabilité des forêts. La lutte contre la déforestation demeure essentielle, cette dernière exposant les lisières des bois au microclimat plus chaud et plus sec des terres agricoles et contribue à la réduction régionale des précipitations.

L’exploitation forestière sélective contribue également à rendre les forêts tropicales plus inflammables. En marchant dans ces zones exploitées en saison sèche, vous sentez la chaleur du soleil directement sur votre visage. Les feuilles de la litière crépitent et s’écrasent sous vos pieds. À l’inverse, les forêts primaires non exploitées constituent un monde ombragé où la litière des feuilles reste humide. La prévention des incendies sera une condition clé à une bonne gestion forestière à long terme. Cela ne fonctionnera que si l’exploitation illégale à grande échelle est efficacement contrôlée, car le bois bon marché sape la viabilité des bonnes pratiques.

Notons enfin que le changement climatique contribue à allonger la durée des saisons sèches, et donc à rendre les forêts plus inflammables. Les températures en hausse intensifient la fréquence des incendies, y compris les années sans sécheresse. Le changement climatique devrait également contribuer à une fréquence et une intensité accrues des anomalies climatiques, telles que les phénomènes provoqués par El Nino qui affectent l’intensité de la saison des incendies en Amazonie.

Relever ces défis requiert des actions nationales et globales, une collaboration entre scientifiques et décideurs politiques et un financement à long terme… Autant d’approches que l’administration brésilienne actuelle semble s’employer à détruire.

Cet article a été traduit de l’anglais par Jennifer Gallé et Nolwenn Jaumouillé.

Jos Barlow, Professor of Conservation Science, Lancaster University et Alexander C. Lees, Senior Lecturer in Conservation Biology, Manchester Metropolitan University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.