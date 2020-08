Amazonie déforestée, révoltes au Liban, faux bébés en Espagne... Ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine en photos

Une promenade dans les rues de New York, visage masqué. Mais l'essentiel est là, dans le cadre large du cliché. Sur le mur, une main géante tel un étau qui se resserre, lourde comme une menace nommée "Covid" qui plane sur l'humanité. En Amazonie, c'est la vraie main de l'homme qui détruit la forêt pour gagner des terres cultivables. 9760 kilomètres carrés ont été brûlés en un an, dans l'indifférence générale. Qui se soucie d'un cours d'eau englouti sous une montagne de déchets à Manille ? Du plastique en veux-tu, en voilà, au pied d'un bidonville.

Des faux bébés pour combler la solitude

Quand un peuple se sent ignoré trop longtemps, cela donne une révolte au Liban. Des jeunes, des pneus brûlés, 10 jours de contestation en 2019 contre la corruption du gouvernement, et pour exiger de mieux vivre. Et pour vivre mieux en Espagne, certains ont une bien triste idée. S'offrir un faux bébé ultra réaliste. Il paraît que ça comble le sentiment de solitude. Heureusement, il y a Bob, chanceux comme un flamant rose des Caraïbes sauvé d'une blessure par un vétérinaire. Depuis ils sont inséparables. Comme quoi l'homme peut-être le meilleur ami de la nature.