Principal écueil rencontré lorsqu'on plante des arbres pour compenser des émissions de CO2 : le temporalité.

Hervé Le Bouler, responsable du réseau forêts à l'association France Nature Environnement soutient ce type de plantations mais comme "une espèce de compensation civilisationnelle, éthique, morale."

Il est en revanche plus sceptique sur l'utilité de ce système dans la lutte contre le dérèglement climatique : "s'ils pensent qu'ils vont bloquer le changement climatique ou le réduire en faisant une plantation, ça a un sens à peu près nul. Si on prend un voyage en avion, un Conakry-Paris par exemple, je crois qu'il faut planter une dizaine d'arbres. Mais si on les plante, le carbone qui aura été rejeté ne sera fixé que dans 15 à 20 ans. Pendant ce temps là, il reste dans l'atmosphère et il réchauffe."