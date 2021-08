Les études

Ndeye Seck Sanchez : Alors, il existe différentes certifications. Il y a des certifications en présentiel et il y a des certifications en ligne. Ce qui est important à savoir, c'est que la plupart des gens qui deviennent coach ont souvent une carrière antérieure, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a constaté que la moyenne d'âge des coachs est de 40 ans.

Les qualités d'un bon coach

Ndeye Seck Sanchez : La qualité d'un bon coach, je dirais la bienveillance, parce qu'effectivement il faut y aller avec le cœur. La deuxième chose, c'est l'écoute, une écoute qui est active. Et la troisième qualité, c'est le professionnalisme, parce qu'on partage quand même des moments exceptionnels et il est important de ne pas confondre ça avec de l'amitié ou autre chose.

La loi

Ndeye Seck Sanchez : Ce n'est pas une profession encore régulée dans notre contexte africain, mais l'association de coaching au Sénégal a justement l'ambition de travailler là-dessus pour que cela se fasse.

Le salaire

Ndeye Seck Sanchez : Est-ce que les coachs gagnent bien leur vie ? Je pourrais dire oui et non parce que les prix ne sont pas fixés. Chaque coach fixe ses prix comme il veut alors peut-être que certains s'en sortent mieux que d'autres, on va dire. Maintenant, il faut reconnaître qu'au Sénégal les coachs n'arrivent pas à vivre de leur coaching.

Comment éviter les arnaques ?

Ndeye Seck Sanchez : Je pense qu'il faut d'abord vérifier que cette personne est certifiée par un organisme agréé. Deuxièmement, il faudrait par le bouche-à-oreille essayer de voir en fait depuis combien de temps ce coach exerce et peut-être contacter ses anciens clients pour savoir si cette personne a effectivement pu accompagner le client de manière effective.