Tunisie : onze morts de bébés en deux jours dans une même maternité de Tunis

Deux enquêtes ont été ouvertes. Selon la société tunisienne de pédiatrie, l'enquête s'oriente vers la piste d'une infection liée à un produit d'alimentation par intraveineuse.

Stupeur dans une maternité de Tunis (Tunisie). Entre jeudi 7 et vendredi 8 mars, onze nouveau-nés hospitalisés dans le même service de néo-natalité sont morts, annoncé le ministère de la Santé tunisien sur Facebook, samedi 9 mars. Un produit d'alimentation est suspecté.

Selon la société tunisienne de pédiatrie, "les éléments de l'enquête en cours s'orientent vers une infection nosocomiale sévère", contractée au cours de l'hospitalisation. Son origine serait "un produit d'alimentation parentérale", c'est-à-dire administré par voie intraveineuse.

Un appel à la démission du ministre de la Santé

Le ministère de la Santé a indiqué qu'une enquête médicale avait été ouverte, afin d'établir les causes de ces décès, mais aussi vérifier l'organisation du service concerné en matière d'hygiène et de gestion de sa pharmacie. Le parquet a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Les nouveaux-nés étaient pris en charge par la maternité de la Rabta, qui fait partie d'un important complexe hospitalier de la capitale tunisienne.

"Des mesures de prévention et de traitement ont été prises afin d'éviter d'autres victimes" et de "s'assurer de l'état de santé des autres bébés de la maternité", écrit le ministère dans son premier communiqué, samedi. Un peu plus tard, dans un autre message sur Facebook, il a affirmé qu'aucun nouveau décès n'avait été constaté samedi.

La société tunisienne de pédiatrie a rappelé "les conditions précaires dans lesquelles exercent les professionnels de santé et l'urgence de prendre des décisions pour sauver l'hôpital public". De son côté, le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a appelé samedi à la démission du ministre de la Santé.