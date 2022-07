Tunisie : la crise économique frappe la classe moyenne, qui peine à se nourrir

Lundi 25 juillet, la Tunisie est surendettée. Avec un taux de chômage élevé et des produits de première nécessité de plus en plus chers, une partie de la population ne parvient pas à se nourrir.

En Tunisie, la crise est visible et se nourrir devient un défi, lundi 25 juillet. Une femme, jeune retraitée, a un budget de trois euros pour ses courses du jour. "La situation économique n'a jamais été comme ça, on ne comprend plus rien à ce qui se passe", constate-t-elle. Nombreuses personnes de la classe moyenne tunisienne, sont au bord de la précarité. Un homme arrête d'acheter du poisson. Les prix des produits de première nécessité n'ont cessé d'augmenter. Ils sont en hausse de 24,2 % pour les œufs, 21 % pour la volaille et l'huile d'olive et 17,9 % pour les fruits.

Un pays surendetté après des années de crise économique et politique

En parallèle, le chômage en Tunisie s'élève à 18,4 % au niveau national et à 42 % chez les jeunes. Ahmed Sghiri, ingénieur en génie industriel, a perdu son emploi et est devenu vendeur de café ambulant. De nombreux diplômés décident de quitter leur pays pour chercher un travail à l'étranger. La guerre en Ukraine, la baisse du tourisme et l'instabilité gouvernementale ont plongé la Tunisie dans le surendettement. Un prêt de quatre milliards de dollars de la part du FMI est en négociation.