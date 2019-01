En Tunisie, la question de la dette est une affaire sensible, car elle fut en partie à l'origine de la colonisation

La dette publique tunisienne est passée d’environ 40% du PIB en 2010 à 60% en 2016 et à 70% en 2018. Un chiffre raisonnable au vu des dettes de grands pays de l'OCDE. A titre de comparaison, la dette publique française tourne autour de 100% du PIB. Mais l'évolution des chiffres tunisiens montre une pente dangereuse pour l'économie tunisienne... et pourrait rappeler de mauvais souvenirs à un pays dans lequel les questions de dette ont marqué le passé.

De fait, l'histoire de la Tunisie a été très fortement marquée par une affaire de dette... C'est en effet en s'appuyant en partie sur un problème de créance que la France s'est emparée de la Tunisie au XIXe siècle. "Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la Tunisie a expérimenté à son détriment le mécanisme de la dette extérieure comme instrument de domination et d'aliénation de la souveraineré d'un Etat", rappelle Eric Toussaint, universitaire belge, membre d'Attac.

Le territoire tunisien faisait théoriquement partie de l’empire ottoman, mais bénéficiait dans les faits d’une quasi-totale autonomie. Les beys qui dirigeaient le pays au nom du sultan avaient carte blanche. "Sous le règne de Mahmud Bey (1814-1824) et de son fils Hussein, les intrigues de palais et l’avidité des nobles conduisent le pays au marasme. L’interdiction de la guerre de course (piraterie, NDLR) par la France et la Grande-Bretagne en 1824 prive la Tunisie de ressources financières. Elle souffre des excès de fiscalité, de la concurrence étrangère (industrie artisanale, huiles...) et se trouve décimée par les épidémies et la famine", peut-on lire sur le site de l’ambassade de France en Tunisie.

Jusqu’à la fin du règne de Bey Mustapha (1835-1837), il n’existait pourtant aucune dette publique. La situation change après. Notamment sous la gestion du Bey Mohammed es-Sadok (1859-1883) qui mène une réforme des structures étatiques et une politique dispendieuse. C’est le moment où la Tunisie se lance sur les marchés internationaux pour combler sa dette intérieure.

Portrait d'Ahmed Bey, qui régna sur la Tunisie de 1837 à 1855. Le tableau est présenté lors d'une exposition en 2016. (FETHI BELAID / AFP)

Les valeurs à turban

Cela tombe bien. Car justement "les banquiers parisiens, comme leurs homologues londoniens, disposent de liquidités abondantes et cherchent des placements à l'étranger plus rémunérateurs que chez eux. Quand, début 1863, le bey fait savoir qu'il souhaite emprunter 25 millions de francs, plusieurs banquiers de Londres et Paris proposent leurs services", raconte Eric Toussaint dans Orient XXI.

Sur fond de mauvaise gestion et de corruption, la dette du pays explose brutalement vis-à-vis de l'étranger. Les emprunts nouveaux visent à rembourser les précédents et cela à des taux de plus en plus scandaleux. A Paris, c'est la fête des boursicoteurs qui misent sur les "valeurs à turban" (les dettes tunisienne, ottomane ou égyptienne). Les obligations à haut risque font la fortune de banquiers audacieux. Ces "valeurs à turban, bientôt tristement célèbres, n'allaient pas tarder à provoquer la ruine et la mise en tutelle des souverains orientaux, trop avides et trop imprudents", précise Jean Ganiage, auteur des Origines du protectorat français en Tunisie.

Dans la Tunisie de l'époque, Mustapha Khaznadar, le "ministre" des Finances du Bey Mohammed es-Sadok, profite largement de ce système. "Les Tunisiens fortunés et les résidents étrangers tiraient profit d’une politique d’endettement interne qui leur fournissait un rendement élevé, les hauts dirigeants de l’Etat en profitaient car ils détournaient une partie de l’argent emprunté (s’ajoute à cela qu’ils se portaient eux-mêmes acquéreurs de la dette), les fournisseurs étrangers en tiraient également un bénéfice. Par contre, le peuple devait supporter une charge croissante d’impôts", note M. Toussaint.

Révolte en 1864 : Ali ben Ghedhahem, bey du peuple

L'explosion sociale de 1864 est liée à l'augmentation d'un impôt, créé en 1856, dû par chaque citoyen tunisien. En 1861, cet impôt, la Mejba, représente ainsi 42% des rentrées fiscales. Mais cet impôt ne suffit pas à combler le remboursement de la dette extérieure. Il est doublé. La révolte éclate. "Les premières populations à se révolter furent les tribus de l'intérieur du pays : les Mathelith d'El Aradh, les Zlass du Kairouannais, les Ouled Ayar, Majer, Frechiche. Ces mouvements qui étaient désordonnés au début se coordonnèrent et portèrent Ali Ben Ghedhahem cheikh des 'Majer' à la tête des révoltés. Bientôt, les grandes villes côtières du pays (Sousse, Sfax...) se joignirent au mouvement. En avril 1864, constatant l'ampleur de la révolte, le Bey es-Sadok annonça qu'il renonçait au doublement de la mejba. Cependant, en raison du grand mécontentement de la population, la révolte s'étendit plus encore sur le territoire de la Régence de sorte qu'en juin 1864, le Bey ne contrôlait que Tunis et ses environs immédiats", précise Hamdi Raissi.

La révolte, personnalisée par Ali ben Ghedhahem de la tribu des Majer de la région de Kasserine, fut finalement vaincu. "Les conséquences de cette révolte furent dramatiques puisque le déséquilibre des finances de l'Etat fut aggravé par les dépenses relatives aux opérations menées pendant la révolte", note l'auteur.

Le calme est revenu, mais la dette perdure, obligeant la Tunisie à négocier avec ses créanciers qui ne perdent pas une miette du gâteau. Afin de garantir le remboursement des sommes, une opération militaire est envisagée, mais finalement le choix d'une commission est fait.

Cette commission internationale financière est mise sur pied pour placer les finances tunisiennes sous une tutelle sévère et tatillonne. "Le texte du décret (français, NDLR) du 5 juillet 1869 constitue un véritable acte de soumission de la Tunisie aux créanciers. L’article 9 est particulièrement important car il indique très clairement que la commission percevra tous les revenus de l’Etat sans la moindre exception. Il ajoute qu’aucun emprunt ne pourra être réalisé sans son accord. L’article 3 précise, en termes diplomatiques il est vrai, que le représentant de la France est le personnage le plus important dans cette commission et est désigné par l’Empereur des Français. Le Bey ne fait en réalité que ratifier", rappelle le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes.

Juillet 1881 : prise de la ville de Stax par les troupes francaises suite à la révolte des habitants contre la mise en place du protectorat francais sur la Tunisie. (Gravure de De Haenen in "Le Monde Illustre" N°1273 du 20 août 1881 / AFP)

Le traité du Bardo fait de la Tunisie un protectorat français

Sur un plan international, l'heure est à la colonisation et au partage du monde entre les puissances européennes sur fond de recul de l'Empire ottoman. En 1878, avec l'approbation de Berlin (qui vient de prendre l'Alsace-Lorraine) et de Londres (qui vise l'Egypte), la Tunisie entre dans l'orbite de la France (au grand dam de l'Italie) qui n'a jamais caché ses visées expansionnistes sur ce territoire voisin de l'Algérie, colonisée depuis 1830...

La Tunisie subit la pression des forces coloniales françaises qui finissent par arriver à Tunis en exploitant un incident frontalier. "Nous allons en Tunisie pour châtier les méfaits que vous connaissez ; nous y allons en même temps pour prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en empêcher le renouvellement. Le gouvernement de la République ne cherche pas de conquêtes, il n’en a pas besoin (vifs applaudissements à gauche et au centre) ; mais il a reçu en dépôt des gouvernements qui l’ont précédé cette magnifique possession algérienne que la France a glorifiée de son sang et fécondée de ses trésors. Il ira dans la répression militaire qui commence, jusqu’au point où il faut qu’il aille pour mettre à l’abri, d’une façon sérieuse et durable la sécurité et l’avenir de cette France africaine (Nouveaux applaudissements)", lance pompeusement Ferry à l'Assemblée. "La Tunisie était tombée comme un fruit mûr sous la domination des forces colonialistes", note Fathi Chamkhi, élu de la gauche tunisienne.

En 1881, le traité du Bardo est imposé au bey. Le protectorat est créé. La question de la dette tunisienne n'est certes pas la seule cause à la création du protectorat français sur la Tunisie, mais la faiblesse de l'Etat tunisien d'alors l'empêche d'avoir une politique indépendante. "En Tunisie, le processus du protectorat a été apparemment pacifique. Il concerne un pays déjà homogène, mais affaibli (...) surtout par un gros déficit des finances", confirme l'historien Hubert Bonin, auteur d'une histoire de L'Empire colonial français.

En 1883, la France impose un nouveau texte à la Tunisie. Beaucoup plus précis celui-la : "Afin de faciliter au gouvernement français l’accomplissement de son protectorat, son altesse le bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugera utiles". Le protectorat est aboli en 1956.