Un jour dans le monde : violentes manifestations au Tchad, inondations dans le plus grand désert de Chine

Le JT de 20 Heures propose 24 heures d’images en provenance du Mexique, avec un train en feu après sa collision avec un camion-citerne, de violentes manifestations au Tchad qui font plus de 50 morts à N’Djamena, et des inondations dans un désert en Chine.

Des restes de barricades et de pneus calcinés à N’Djamena, capitale du Tchad. Ce sont les traces d’une journée de manifestation parmi les plus meurtrières qu’ait connu le pays, elle a fait 50 morts et au moins 300 blessés. Les manifestants contestent la prolongation de deux ans de la période de transition politique et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, le fils de l’ancien président.

Le plus grand désert de Chine jonché de nappes d’eau

Au Mexique, des incendies spectaculaires ont eu lieu après un accident entre un camion-citerne et un train de marchandises qui a trainé derrière lui le liquide enflammé devant des automobilistes stupéfaits. Une quinzaine de maisons ont été détruites et 1 500 personnes ont dû être évacuées. Le plus grand désert de Chine, dans la région de Xinjiang, est jonché de nappes d’eau. Le décor bleu et or serait somptueux, s’il n’était pas le résultat d’inondations monstres. Le fleuve voisin a débordé, c’est sa plus grande crue en dix ans, formant des lacs au milieu de l’étendue de sable.