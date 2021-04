Tchad : le président Idriss Déby Itno réélu avec 79,32%, selon des résultats provisoires

Le président Idriss Déby Itno, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans, a été réélu pour un sixième mandat avec 79,32 % des suffrages exprimés à la présidentielle du 11 avril, a annoncé lundi 19 avril l'instance électorale nationale.

Le taux de participation a été de 64,81% pour ce scrutin remporté dès le premier tour par le chef de l'Etat sortant, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Kodi Mahamat Bam, en livrant les chiffres officiels "provisoires", la Cour suprême devant encore les approuver après l'étude d'éventuels recours contentieux.

Une réélection anticipée

L'ancien et dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, Albert Pahimi Padacké, est arrivé deuxième avec 10,32% des suffrages exprimés. La première femme à se présenter à une élection présidentielle de l'histoire du Tchad, Lydie Beassemda, est arrivée en troisième position, avec 3,16% des voix.

La réélection du Maréchal Déby était largement anticipée par des Tchadiens qui ont voté sans enthousiasme le 11 avril, car il était opposé à six candidats sans poids politique, le pouvoir ayant écarté de la course, légalement ou par la violence et l'intimidation, les rares ténors d'une opposition déjà très divisée.