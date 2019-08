Incidents dans l'est du Tchad : le président Déby met en cause la situation au Soudan

Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs auraient fait plus de 50 morts depuis le 9 août 2019 dans des régions frontalières du Soudan dans l'est du Tchad, selon la présidence tchadienne. Résultat, le président Déby a déclaré l'état d'urgence dans deux provinces.

Le président tchadien Idriss Deby Itno lors d'une conférence de presse à N'Djamena le 9 août 2019. (BRAHIM ADJI / AFP)

franceinfo Afrique avec agences Rédaction Afrique France Télévisions