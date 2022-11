La Tanzanie déploie l'armée face à un incendie sur le Kilimandjaro

La Tanzanie s'en remet à ses soldats. Le pays a mobilisé mardi 1er novembre un contingent militaire pour prêter main forte aux pompiers civils et aux volontaires engagés face à un incendie sur le mont Kilimandjaro, qui dure depuis le 21 octobre. Aucun blessé n'a été recensé à ce jour, et le tourisme n'a pas été affecté, a par ailleurs déclaré le gouvernement.

Un feu s'est d'abord déclaré près du camp de Karanga, à environ 4 000 mètres d'altitude, un point de passage privilégié pour les alpinistes lors de leur ascension du sommet le plus élevé du continent, surnommé le "toit de l'Afrique" avec ses 5 895 mètres d'altitude. L'origine du sinistre n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration officielle.

Efforts are continuing in #Tanzania to extinguish a fire that has broken out in Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa. The source of the fire is yet to be disclosed. pic.twitter.com/0AYWMnVyIx