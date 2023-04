Soudan : plus de 270 civils tués dans les combats depuis samedi

Des milliers de civils tentent de fuir la capitale, Khartoum, alors que les combats font rage depuis cinq jours.

Le bilan s'alourdit. Les combats au Soudan ont tué plus de 270 civils depuis samedi, rapportent mercredi 19 avril les ambassades occidentales à Khartoum, précisant qu'il s'agit d'"un bilan provisoire" tant les accès sont coupés dans la capitale où il n'y a plus d'électricité et où les hôpitaux sont ravagés.

"Le bilan est élevé" et les belligérants doivent "cesser les hostilités immédiatement et sans conditions" après cinq jours émaillés d'"attaques visant les civils, les diplomates et les humanitaires", ajoute le communiqué des 15 ambassades, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et la Norvège.

Les civils tentent de fuir la capitale

Des milliers de civils ont fui la capitale du Soudan sous les bombes mercredi. A pied ou en voiture, sur des routes bordées de cadavres et de blindés calcinés, des milliers de Soudanais tentent de passer sous les tirs, rapporte l'AFP sur place.

Les combats entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", et de l'armée régulière que dirige le général Abdel Fattah al-Burhane, font rage. Alors que les tirs touchent principalement Khartoum et le Darfour (ouest), les deux généraux rivaux restent sourds aux appels au cessez-le-feu.